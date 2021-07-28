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Псковская область продлила срок обязательной вакцинации для части граждан

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Срок обязательной для ряда категорий граждан вакцинации от коронавируса в Псковской области продлили до 3 сентября, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

Согласно распоряжению главного санитарного врача области, руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, нужно обеспечить вакцинацию сотрудников первым компонентом вакцины до 30 июля, вторым компонентом - до 20 августа.

В других сферах нужно привить сотрудников первый компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом до 13 августа, вторым - до 3 сентября.

Как сообщалось, ранее главный государственный санитарный врач Псковской области подписал постановление об обязательной вакцинации 60% сотрудников отдельных сфер. Не привитых от коронавируса жителей Псковской области планировалось отстранять от работы без сохранения заработной платы с 23 июля, затем срок был перенесен на 30 июля. "Текущая динамика поставок не позволяет вовремя пройти первый этап обязательной вакцинации категориям, установленным Роспотребнадзором", - отметил ранее глава региона Михаил Ведерников.

В среду губернатор поручил до конца июля завершить вакцинацию от коронавируса 60% работников сферы образования.

Псковская область коронавирус

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