Сочинец в ходе ссоры выстрелил в оппонента из травматического оружия

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Житель Адлерского района Сочи стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве после конфликта, окончившегося стрельбой из травматического оружия.

"В Адлерском районе Сочи на улице Тимашевской в результате конфликта между двумя молодыми людьми один из них произвел два выстрела из травматического оружия, после чего скрылся", - сообщили "Интерфаксу" в городском УВД в среду.

Раненного в ногу жителя Туапсинского района госпитализировали в сочинскую больницу.

"Злоумышленника задержали госавтоинспекторы на посту Магри (выезд в Сочи - ИФ). Мужчина на автомобиле службы такси направлялся в село Шепси", - отметил сотрудник пресс-службы.

По данным полиции, задержанный выбросил оружие в реку, скрываясь с места происшествия.

Его действия квалифицированы по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).