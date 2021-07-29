Рябков рассказал о расхождениях с США по вопросу космоса

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Москве надеются, что остающиеся между Россией и США расхождения в обсуждении космоса преодолимы, заявил "Интерфаксу" в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Тема обсуждалась, она не могла не обсуждаться, - это один из неотъемлемых элементов повестки дня относящихся к стратстабильности. У нас и в этой сфере есть расхождения с США, они связаны прежде всего с тем, что американцы выдвигают в наш адрес определенные претензии, которые, на наш взгляд, совершенно необоснованны", - сказал замминистра, отвечая на вопрос, обсуждалась ли эта тема накануне в Женеве с американскими коллегами и изменилась ли позиция Вашингтона по вопросу "девепонизации" космоса.

Рябков отметил, что США отказываются работать в предложенных рамках на основе проекта юридически обязывающего документа о предотвращении размещения оружия в космосе. "Их логику, их аргументы я в данном случае воспроизводить не буду, это все многократно нами излагалось, хочу отметить другое: мы исходим из того, что космос в целом, во всех аспектах, так же как и другие новые технологии и возможности, которые появляются у сторон в военной сфере, должны стать частью того самого "уравнения безопасности", о котором мы говорим уже длительное время", - заявил он.

Замглавы МИД подчеркнул, что обсуждение стратстабильности не может обойтись без тематики космоса. "Как это будет организовано - вопрос другой. У нас был определенный опыт при администрации Трампа, у нас не так давно, в марте, прошла закрытая видеоконференция с американцами в межведомственном формате по тематике космической безопасности. Здесь есть различия в методологии подхода и в определении пунктов конкретной повестки дня в части всей этой космической темы достаточно обширной, но это все рабочие моменты, я надеюсь, они преодолимы", - сказал замминистра.

"И вчера именно в таком ключе мы вели разговор с американцами и настраивали именно на это их, чтобы они все же нашли в себе силы и желание посмотреть на проблему комплексно и не сводить все только к тематике космического мусора так называемого, как это происходит сейчас. При всей важности данной темы, это лишь один из компонентов гораздо более широкого и объемного досье", - сказал Рябков.

РФ ранее предложила США выйти на новое "уравнение безопасности", которое учитывало бы эволюцию как военно-технических, так и военно-политических аспектов безопасности.

28 июля в Женеве прошел новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности, делегации сторон возглавили замглавы МИД России Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.