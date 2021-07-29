Народный артист РФ Владимир Стеклов госпитализирован с подозрением на COVID

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Народный артист РФ, худрук Московского Современного художественного театра Владимир Стеклов госпитализирован с подозрением на коронавирус, сообщила "Интерфаксу" представитель артиста.

"Его госпитализировали, вчера увезли на скорой в больницу, взяли тест на коронавирус", - сказала собеседница агентства.

Владимир Стеклов родился 3 января 1948 года в Караганде. Известность получил по ролям в кино. Снялся в таких фильмах, как "Гардемарины, вперед!", "Мастер и Маргарита", "Криминальный квартет", "Плюмбум, или опасная игра", "Олигарх", "Гагарин. Первый в космосе". Всего в его фильмографии более ста работ.