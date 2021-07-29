ФАС начала проверку крупных частных топливных трейдеров

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Федеральной антимонопольной службы в среду приходили в офисы крупнейших частных трейдеров для выемки информации о торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

В частности, представители ФАС 28 июля приходили в трейдерские компании ООО "Петролеум трейдинг", АО "Солид товарные рынки" и АО "Уфаойл". Собеседники агентства утверждают, что в среду прошел первый этап проверки частных трейдеров, визиты ФАС продолжатся, ведомство готовится посетить и другие независимые трейдерские компании.

Источники говорят, что "пока ФАС идет по списку крупнейших брокеров" СПбМТСБ. Судя по сайту биржи, в первую десятку, кроме уже упомянутых частных трейдеров, входят ООО "АТИ" и АО "Гала-Форм", а также структуры нефтяных компаний - ООО "Газпром ГПН продажи", ООО "Татнефть-АЗС Центр" и ООО "Сокар Рус".

По словам собеседников агентства, ФАС "собирает информацию в поисках причин, почему растут цены на бирже" и, возможно, "ищет признаки нарушения антикартельного законодательства".

В пресс-службе ФАС "Интерфаксу" подтвердили, что ведомство проводит внеплановые проверки нефтетрейдеров. "Основанием стали результаты мониторинга антимонопольной службой биржевых индикаторов цен на нефтепродукты. Мероприятия стали продолжением работы ФАС России по анализу факторов, влияющих на изменение цен на нефтепродукты. Ранее служба запросила у нефтяных компаний информацию об объемах, реализуемых на рынке нефтепродуктов," - сказал представитель службы.

Ранее ФАС заявляла, что запросила у нефтяных компаний информацию об объемах реализуемых нефтепродуктов. Запросы были направлены в НК "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", АО "ТАИФ-НК", АО "ФортеИнвест", "Татнефть", ООО "Газпром активы СПГ", ООО "Сокар Энергоресурс" и АО "ННК".

С середины июня биржевые цены безостановочно росли 5 недель. В результате ФАС и Минэнерго сделали заявления о возможных мерах реагирования на ситуацию на топливном рынке. Минэнерго заявило, что готово запретить экспорт бензина, ввести топливные соглашения и увеличить биржевые нормативы, если сохранятся высокие оптовые цены на бензин. Запрет на экспорт бензина может быть введен минимум на квартал, решение будет на этой неделе, говорил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

На этом фоне цены на бензины на СПбМТСБ на текущей неделе снижаются. Но в целом, с небольшими остановками, стоимость бензинов на СПбМТСБ повышается с середины декабря 2020 года. Общий рост биржевых цен на бензин в 2021 году составил примерно 30%.

В 2018 году, когда в России также был острый ценовой кризис на рынке нефтепродуктов, завершившийся топливными соглашениями правительства и нефтяных компаний, тоже звучали заявления о том, что действия частных трейдеров на СПбМТСБ являются одной из причин роста биржевой стоимости нефтепродуктов.

Позже ФАС завела дело о картеле в отношении независимых трейдеров "Солид товарные рынки" и "А-Ойл". В августе 2020 года ведомство вынесло итоговое решение, признав эти компании нарушившими пункт 1 части 1 статьи 11 закона "О защите конкуренции". Летом 2021 года ФАС назначила этим двум трейдерам штраф общим размером более 1 млрд рублей. По этому решению ФАС стороны до сих пор спорят в судах.