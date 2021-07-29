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Башкирский подросток ограбил почтальона на полмиллиона рублей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего жителя башкирского города Октябрьского, подозреваемого в ограблении почтальона, сообщила пресс-служба СУ СКР по республике в четверг.

По версии следствия, днем 23 июля в подъезде многоквартирного дома подозреваемый напал на 34-летнюю почтальона, разносившую пенсию по квартирам. Он несколько раз ударил ее по голове, похитил сумку, в которой было более 500 тыс. рублей, и скрылся. Чтобы его не узнали, он сжег свою олимпийку и похищенную сумку.

Спустя несколько часов подросток был задержан полицейскими, а похищенные деньги изъяты. Потерпевшая опознала несовершеннолетнего, под тяжестью собранных доказательств он сознался в содеянном.

Отмечается, что подросток проживал в доме, где совершил нападение на почтальона.

Уголовное дело возбуждено по пп."г", "д" ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, в крупном размере).

Башкирия СКР

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