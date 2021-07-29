Два человека погибли при столкновении "Приоры" и самосвала под Самарой

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - "Лада Приора" и самосвал Shacman столкнулись в четверг утром на автодороге "Отрадное-Богатое" в Самарской области.

По данным регионального ГУ МВД, в результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, второй пассажир госпитализирован.

По данным СМИ, грузовик выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с ВАЗом. После удара обе машины вылетели в кювет, при этом самосвал придавил переднюю часть "Лады".

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.