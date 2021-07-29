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Чечня попросила права открыть семь новых мировых судов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект №1224190-7 об открытии семи новых мировых судов в республике в связи с ростом численности населения.

Сейчас в регионе 66 судов. Предлагается увеличить их количество до 73, что потребует дополнительно 11,5 млн рублей в год из федерального бюджета на зарплаты судей.

Институт мировых судей создали в Чечне в 2007 году. С тех пор население республики выросло с 1,17 млн до почти 1,48 млн человек, говорится в пояснительной записке к законопроекту. На один мировой участок в среднем стало приходиться около 22 400 человек, а в некоторых районах этот показатель составляет превысил 30 тысяч.

Существующее административно-территориальное деление, отмечается в проекте, не позволяет республике перераспределить судебные участки так, чтобы выполнить все требования закона о доступности правосудия, объяснили авторы поправок. Поэтому они попросили открыть в регионе дополнительные суды.

Чечня Госдума

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