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Коронавирусные ограничения в Орловской области продлили до осени

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Орловской области на заседании в четверг принял решение о продлении коронавирусных ограничений по 31 августа включительно, говорится в сообщении оперштаба.

"Таким образом, масочный режим, социальная дистанция и прочие противоэпидемические меры останутся с орловцами как минимум до осени", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что празднование Дня города в Орле 5 августа все равно состоится, но с учетом всех необходимых санитарных мер.

Пресс-служба областного правительства со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Румянцева сообщила, что за последнюю неделю в регионе отмечен рост заболеваемости COVID-19 в возрастной группе 7-14 лет – в 1,8 раза и в возрастной группе 15-17 лет – вдвое. Сохраняется высоким показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди лиц 65 и старше.

Доля детского населения в общей структуре заболевших новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю составила 7,7% (зарегистрировано 45 случаев), доля взрослого населения – 92,3% (зарегистрировано 542 случая).

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