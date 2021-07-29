В Абакане подожгли мобильный пункт вакцинации от COVID-19

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали жителя Абакана (Хакасия) по подозрению в поджоге мобильного пункта вакцинации от коронавируса, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского МВД.

"Вечером сотрудники патрульно-постовой службы Абакана задержали мужчину 1984 года рождения по подозрению в поджоге мобильного пункта вакцинации. Подозреваемый доставлен в дежурную часть. В результате инцидента никто не пострадал", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, возгорание удалось быстро потушить, но палатка, в которой располагался пункт вакцинации, "сдулась".

В пресс-службы добавили, что задержанный был пьян.