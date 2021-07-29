Курорты Кавминвод получат единый план развития

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития России внесло на рассмотрение в правительство РФ план по развитию городов-курортов региона Кавказских Минеральных Вод до 2030 года, сообщает пресс-служба министерства.

"Документ учитывает современную планировку территорий, градостроительное зонирование и архитектурные решения городов, в том числе объектов санаторно-курортного комплекса. Направлен на привлечение инвестиций как в существующие объекты размещения, так и на планируемые к реализации инвестпроекты", - говорится в сообщении.

Комплексный план по развитию Кавминвод был представлен в ходе рабочего визита представителей министерства экономического развития России на Северный Кавказ. Ожидается, что благодаря выполнению плана санаторно-курортные и туристические услуги региона станут доступнее, а объекты транспортной и инженерной инфраструктуры будут привлекательны для инвестирования.

"Наша стратегическая цель, чтобы турпоток на курорты края составил 5 млн человек в год. Чтобы добиться этого, нужно комплексное развитие с привлечением инвестиций, ресурсов федеральных программ и проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры, создание новых объектов для размещения гостей и формирование современной среды для досуга и отдыха", - приводятся в сообщении слова губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

Планируется увеличить турпоток на Кавминводы в четыре раза - с 1,2 млн до 5 млн человек в год, количество коллективных средств размещения - в 1,5 раза, с 43 тыс. до 67 тыс. коек, рабочих мест в 1,5 раза - с 26 тыс. до 39 тыс. Объем налоговых поступлений должен вырасти в четыре раза до 6,6 млрд руб. в год.