Два человека пострадали при взрыве самогонного аппарата в Башкирии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Самогонный аппарат взорвался в одной из квартир в башкирском Салавате, пострадали два человека, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

Сообщение о хлопке паров спирта самогонного аппарата в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома, расположенного на улице Матросова, 50, поступило в ночь на пятницу.

"Пострадали два человека - мужчина, 1987 года рождения, предварительно, получил термические ожоги 80% (тела - ИФ), и женщина, 1987 года рождения, предварительно, получила термические ожоги туловища 40%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оба пострадавших в тяжелом состоянии бригадой скорой медицинской помощи доставлены в городскую больницу. В трехкомнатной квартире повреждены домашнее имущество, двери, балконная рама, осыпалась штукатурка стен. Пожара не было.

"Из здания эвакуировали 30 человек, из них 8 детей. Из подъезда №1 размещены по родственникам 16 человек, из них 6 детей, жители подъезда №2 вернулись в свои квартиры. Жители дома от размещения в пункте временного размещения отказались", - говорится в сообщении.

По результатам обследования газовый трубопровод не поврежден, утечки газа не произошло. Обследование подъезда дома будет проводить мэрия и управляющая компания.