Глава самарского отделения полиции заподозрен в убийстве школьницы

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области было обнаружено тело девушки 2006 года рождения с колото-резанными ранами. По факту убийства 15-летней школьницы возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Самарской области.

Тело было обнаружено накануне.

По подозрению в убийстве задержан сотрудник полиции.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что подозреваемым является заместитель начальника отдела - начальник отделения (отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности) ОУР ОП № 3 У МВД России по Самаре.