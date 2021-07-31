Центр мозга ФМБА России проверит методику раннего выявления болезни Паркинсона

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Центр мозга ФМБА России проверяет методику для выявления болезни Паркинсона на ранних стадиях, сообщила руководитель отдела нейродегенеративных заболеваний Федерального центра мозга и нейротехнологий (ФЦМН) Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Елена Катунина.

По ее словам, "для этого отбираются испытуемые, которые имеют такие симптомы как повышенная двигательная активность, сноговорение во время сна, запоры, нарушения обоняния, депрессия, тревожные расстройства".

"Эти симптомы часто встречаются у больных с болезнью Паркинсона, причем появляются за несколько лет до развития двигательных нарушений, но не являются специфичными только для этого заболевания. Если эти симптомы сочетаются, то они значительно увеличивают риск развития болезни Паркинсона. Выделение такой когорты исследуемых и проведение у них ПЭТ позволит проверить специфичность биохимических маркеров крови", - сообщила ученый.

Она отметила, что "промежуточные результаты проводимого исследования дают обнадеживающие результаты". "Внедрение таких маркеров в диспансерное обследование людей в возрасте 40-55 лет позволит выявлять болезнь Паркинсона на ранних стадиях и применять лечение, которое, возможно, кардинально изменит ход течения заболевания", - сказала Катунина.

Болезнь Паркинсона относится к числу наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний. В настоящее время в мире ею страдает более 6 млн человек. За последние 20 лет заболеваемость неуклонно растет и ожидается, что к 2030-2040 годам численность таких больных увеличится в два раза, сообщает ФМБА.

Наиболее часто заболевание встречается в пожилом возрасте, но может начаться и в 30-40 лет. Наиболее характерными симптомами заболевания являются дрожание рук, замедленность и скованность движений, нарушение мелкой моторики, шаркающая походка, согбенная поза. Прогрессирование этих симптомов неуклонно приводит к обездвиженности и инвалидизации пациента. Согласно современным представлениям, заболевание имеет длительный скрытый период, который может составлять 15-30 лет. В этот период в головном мозге происходят значительные изменения, а характерных симптомов заболевания не выявляется. На этом этапе развития заболевания установить диагноз болезни Паркинсона практически невозможно.

Единственное исследование, которое помогает выявить столь ранние изменения в головном мозге - это радиоизотопное исследование со специфическими маркерами позитронно эмиссионная томография (ПЭТ). Однако стоимость этого исследования для выявления болезни очень высока, и во всем мире оно не используется в рутинной клинической практике.

На сегодняшний день диагноз болезни Паркинсона устанавливают клинически при выявлении характерных двигательных расстройств, но к этому моменту погибает до 50-60% нейронов в специфических структурах мозга и возможности терапии становятся весьма ограниченными. Фактически, на сегодняшний момент, лечение болезни Паркинсона включает в себя лишь коррекцию симптомов. Повлиять на прогрессирование заболевания или остановить его развитие при столь выраженных изменениях головного мозга невозможно, отмечают в ФМБА.