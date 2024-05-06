Число финнов, пересекающих границу с РФ через эстонскую Нарву, выросло за год в 35 раз

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Из-за решения правительства Финляндии о закрытии границы с Россией число финнов, вынужденных перебираться к восточным соседям через эстонский переход в Нарве, увеличилось в 35 раз.

"За первые месяцы этого года количество финских граждан на Нарвском погранпункте увеличилось в 35 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Около 7 300 граждан Финляндии пересекли границу из Нарвы в Россию и вернулись в Эстонию через этот же погранпункт", - сообщают в понедельник финские СМИ.

Правительство Финляндии в последнее время неоднократно закрывало границу с Россией, мотивируя это якобы организуемым российской стороной целенаправленным направлением нелегалов из числа граждан третьих стран. В последний раз она закрыла на неопределенный срок границу 4 апреля.

В результате для все большего числа людей, живущих в Финляндии и имеющих родственников или деловые и прочие связи в России, эстонская Нарва стала ближайшим пунктом пересечения восточной границы.

Согласно данным эстонской пограничной службе, число финнов, пересекающих границу с Россией, увеличилось также на отдаленных КПП Койдула и Лухамаа на юго-востоке Эстонии.

О резком увеличении трафика свидетельствуют и данные работающей в странах Балтии и Финляндии автобусной компании Lux Express. С начала года число забронированных с финских мобильных номеров поездок из Таллина в Санкт-Петербург выросло на 16%.