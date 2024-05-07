Правительство России 7 мая уйдет в отставку

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным, проработавшим на посту премьер-министра чуть более четырех лет, во вторник уйдет в отставку. Уже через двое суток страна, скорее всего, получит нового премьера.

В 2018 году имя кандидата в премьеры - им тогда вновь стал Дмитрий Медведев - было названо Владимиром Путиным через час после инаугурации.

В этот раз в парламенте также не ожидают длительного молчания президента. Как сообщил "Интерфаксу" источник в Госдуме, в нижней палате рассчитывают, что кандидатура премьера будет внесена оперативно, а уже 10 мая кандидат будет встречаться с думскими фракциями и в тот же день нижняя палата парламента может утвердить нового председателя правительства.

Процедура

Сразу после инаугурации Путин должен издать указ о назначении и.о. премьер-министра, который в соответствии со статьей 116 Конституции подписывает прошение об отставке кабинета перед новым главой государства.

Отставка касается только премьера, его заместителей и федеральных министров. В состав нынешнего правительства входят 10 вице-премьеров, в том числе один первый и один глава аппарата правительства, и 20 федеральных министров. Руководители федеральных агентств и служб членами правительства не являются и остаются на своих постах.

Затем на основании статьи 117 Основного закона президент должен поручить членам "отставленного" правительства исполнять обязанности до формирования нового кабинета. После этого Путин, как ожидается, внесет в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра. Так было в 2008, 2012 и 2018 годах.

Новый премьер не позднее недельного срока после утверждения представляет президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти. Он также предлагает президенту кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.

Нынешнее правительство

Нынешний кабинет министров был в основном сформирован в январе 2020 года после отставки правительства Медведева. Кабинет функционировал четыре года стабильно и не запомнился громкими отставками. Изменения в его составе были связаны в основном с перераспределением полномочий на министерском уровне и между вице-премьерами.

История кабинета министров

Отставка нынешнего правительства станет 15-й по счету со времени принятия в июне 1990 года Декларации о государственном суверенитете России. Это будет седьмой по счету кабинет, который сложит полномочия перед вновь избранным президентом РФ. Остальные кабинеты министров распускались указами президента. Предыдущая отставка правительства состоялась в январе 2020 года - распоряжение об этом подписал занимавший тогда пост премьера Медведев.

Мишустин в случае утверждения его кандидатуры станет 14-м главой правительства за время существования независимой России и четвертым премьер-министром, переизбранным фактически на второй срок.

Первым премьером тогда еще РСФСР 15 июня 1990 года был назначен Иван Силаев. Во главе Совета министров он находился до конца сентября 1991 года, когда политические реалии, сложившиеся после августовского путча, потребовали от президента Бориса Ельцина и Верховного Совета России сформировать новое правительство.

С этого момента и до назначения в декабре 1992 года премьером Виктора Черномырдина обязанности главы кабинета министров фактически исполнял глава государства.

Егор Гайдар, который в те годы был вице-премьером, первым вице-премьером, а в июне-декабре 1992 года пребывал в качестве и.о. премьера, так и не был утвержден съездом народных депутатов на пост главы правительства.

Виктор Черномырдин возглавил кабинет министров дважды: в декабре 1992 года и в августе 1996-го - после президентских выборов. В марте 1998 года он был освобожден от должности.

Его сменил Сергей Кириенко, который был утвержден Госдумой председателем правительства РФ 24 апреля 1998 года и занимал этот пост до 23 августа того же года.

В августе - сентябре 1998 года во время правительственного кризиса, связанного с дефолтом, Черномырдин вновь временно исполнял обязанности председателя правительства РФ. Госдума тогда дважды отклоняла его кандидатуру, и в итоге президентом была предложена компромиссная фигура Евгения Примакова, которого депутаты утвердили 11 сентября. Примаков занимал этот пост до мая 1999 года.

19 мая 1999 года председателем правительства РФ был утвержден Сергей Степашин, который пробыл на этом посту до августа того же года.

16 августа 1999 года Госдума утвердила в должности премьера Владимира Путина. После отставки Ельцина 31 декабря 1999 года Путин стал исполняющим обязанности президента РФ, а 7 мая 2000 года вступил в должность главы государства.

17 мая 2000 года Госдума дала согласие на утверждение Михаила Касьянова председателем правительства РФ. В феврале 2004 года кабинет Касьянова был отправлен в отставку. Его сменил Михаил Фрадков, который занимал пост премьера до 12 сентября 2007 года. В тот день он подал в отставку.

14 сентября 2007 года в должности председателя правительства РФ депутатами был утвержден Виктор Зубков. В мае 2008 года на этом посту его сменил Путин.

Таким образом, "долгожителем" на премьерском Олимпе на сегодняшний день может считаться Дмитрий Медведев (почти восемь лет). В тройку лидеров входят также Виктор Черномырдин (пять лет и четыре месяца) и Владимир Путин (четыре года и четыре месяца).