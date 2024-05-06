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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

В Иркутской области локализовали пожары в СНТ, повредившие 188 строений

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Специалисты МЧС РФ локализовали пожары в садовых товариществах в Иркутской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"Пожарные МЧС РФ локализовали возгорания в Иркутской области. Всего огнем в восьми СНТ предварительно повреждены 188 строений", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что причины пожара предстоит установить дознавателям МЧС.

Ранее в понедельник в Братском районе загорелись несколько садовых товариществ, в том числе четыре - в городе Вихоревке. Пострадала женщина. В почти сгоревшем СНТ "Локомотив" было обнаружено тело погибшего мужчины.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ввел в регионе режим ЧС в связи с пожарами и неблагоприятным прогнозом погоды.

Иркутская область
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