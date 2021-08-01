Путин посетил Коневский монастырь на Ладоге

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в воскресенье посетил Коневский монастырь, который расположен на острове Коневец в Ладожском озере.

На острове находится Коневский мужской монастырь. Он был построен в начале 19 века и затем с течением времени был фактически утерян, разрушен, находился в плачевном состоянии.

В 2016 году Путин посетил этот монастырь и дал поручение восстановить и основной храм, и скит Коневской иконы Божьей матери.

В предельно сжатые сроки были проведены восстановительные работы, а также работы с архивными документами, что позволило воссоздать весь комплекс в первозданной красоте. Все работы проводились силами и средствами "Роснефти".