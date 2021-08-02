На строительство М-12 выделено 43 млрд рублей, на ремонт дорог - 11 млрд рублей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Правительство дополнительно направит 42,8 млрд рублей "Автодору" на опережающее строительство трассы М-12 Москва-Казань, и еще более 11 млрд рублей "Росавтодору" - на ремонт дорог в регионах. Как сообщила пресс-служба кабмина, такое распоряжение 28 июля подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги, которые получит Росавтодор, поделят 20 регионов и потратят их на обновление региональных, межмуниципальных и местных дорог. В частности, их вложат в возведение участка Екатеринбургской кольцевой автодороги, строительство моста в Енисейском районе Красноярского края, капитальный ремонт путепровода в Ярославле, создании мостового перехода в Киришском районе Ленинградской области.

Госкомпания "Автодор" планирует сдать трассу М-12 к 2024 году, продлив ее за эти же годы от Казани до Екатеринбурга.

На опережающее строительство дорог и реконструкцию инфраструктурных объектов в 2021 году уже было выделено более 160 млрд рублей, напомнили в пресс-службе.