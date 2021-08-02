Украинца в РФ осудили за организацию контрабанды деталей ЗРК

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Суд в Марий Эл назначил 3 года и 4 месяца колонии общего режима украинцу, связанному со спецслужбой своей страны и пытавшемуся организовать контрабанду деталей российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) на Украину.

Йошкар-Олинский городской суд республики признал иностранца виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники) УК РФ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе добавили, что осужденный был задержан с поличным, он организовал контрабанду продукции военного назначения - головок самонаведения зенитно-ракетного комплекса на Украину.

В процессе предварительного следствия были обнаружены документы, свидетельствующие о связи осужденного со Службой безопасности Украины. В ходе своей незаконной деятельности иностранец использовал фальшивые документы, применял меры конспирации, заявили в ФСБ.

В ЦОС не раскрыли личность осужденного.