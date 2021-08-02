РЖД начали строительные работы в Приамурье в новом Керакском тоннеле

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" (РЖД) начали строительные работы в рамках проекта создания нового Керакского тоннеля на перегоне Ульручьи-Ковали Транссибирской магистрали в Амурской области. Об этом сообщается на сайте "РЖД-ТВ".

Проходку выполнят встречной выработкой буровзрывным способом в сложных геологических условиях. Для строительства тоннеля будет задействовано 200 человек и 30 единиц техники.

Новый двухпутный тоннель длиной 926,9 метра позволит увеличить пропускную способность Транссибирской магистрали и снимет ограничения по существующим объектам.

Ранее сообщалось, что действующий в настоящее время Керакский тоннель длиной 910 метров был построен в 1910-1911 годах и в современных условиях является негабаритным. Новый двухпутный тоннель построят недалеко от существующего, он станет самым длинным тоннелем на Забайкальской железной дороге (филиал РЖД). Действующий ныне тоннель будет после постройки нового использоваться как эвакуационное и дренажное сооружение.