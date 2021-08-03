Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:50Заразились
на 02.08В России 6 312 185+23 508В мире 198 894 515+556 672

СК в Кузбассе проверит данные о гибели пенсионерки, которую якобы связывали в больнице

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы ведут проверку в городской больнице Новокузнецка, в которой будто бы связывали пожилую пациентку, впоследствии скончавшуюся в медучреждении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР во вторник.

"Выявлена информация, что в одно из медицинских учреждений города Новокузнецка была госпитализирована пожилая женщина, с которой медицинский персонал плохо обращался. Автор публикации отмечает, что его пациентку в больнице связывали. Бабушка скончалась от заболевания. В медицинском учреждении будет изъята вся необходимая следствию документация", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в рамках проверки опрашиваются работники медучреждения и персонал больницы.

По данным местных СМИ, 27 июля в ковидном госпитале скончалась жительница Новокузнецка, которая звонила родственникам и сообщала, что ей якобы не давали пить, привязывали к кровати и периодически запрещали пользоваться телефоном. При этом у женщины был сахарный диабет, и до госпитализации она самостоятельно передвигалась и дышала.

Новокузнецк Кузбасс Кемеровская область

Новости

Бывший начальник УМВД по Камчатскому краю задержан за злоупотребления

Что случилось этой ночью: вторник, 3 августа

Родители 17,4 млн детей уже получили единовременные "школьные" выплаты

Внесудебное банкротство станет доступно гражданам с долгами до 1 млн руб.

Более десяти человек пострадали из-за урагана в Тверской области

Три человека погибли из-за урагана в Тверской области

Присяжные оправдали обвиняемого по первому в РФ делу о "ворах в законе"

Что произошло за день: понедельник, 2 августа

Число погибших в ДТП в Анталье выросло до четырех

Скончался седьмой пострадавший на химкомбинате в Ростовской области

Скончался седьмой пострадавший на химкомбинате в Ростовской области
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');