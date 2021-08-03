СК в Кузбассе проверит данные о гибели пенсионерки, которую якобы связывали в больнице

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы ведут проверку в городской больнице Новокузнецка, в которой будто бы связывали пожилую пациентку, впоследствии скончавшуюся в медучреждении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР во вторник.

"Выявлена информация, что в одно из медицинских учреждений города Новокузнецка была госпитализирована пожилая женщина, с которой медицинский персонал плохо обращался. Автор публикации отмечает, что его пациентку в больнице связывали. Бабушка скончалась от заболевания. В медицинском учреждении будет изъята вся необходимая следствию документация", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в рамках проверки опрашиваются работники медучреждения и персонал больницы.

По данным местных СМИ, 27 июля в ковидном госпитале скончалась жительница Новокузнецка, которая звонила родственникам и сообщала, что ей якобы не давали пить, привязывали к кровати и периодически запрещали пользоваться телефоном. При этом у женщины был сахарный диабет, и до госпитализации она самостоятельно передвигалась и дышала.