ФАС возбудила дело против швейцарского производителя аппаратов ИВЛ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что возбудила дело в отношении швейцарской Hamilton Medical AG, производителя аппаратов ИВЛ.

Дело возбуждено по признакам незаконной координации экономической деятельности после выездных проверок официальных дистрибьюторов компании.

Проверяющие выяснили, что Hamilton Medical "направляла своим дистрибьюторам (экономически зависимым субъектам правоотношений) указания по участию в государственных и муниципальных закупках". В результате конкуренция между дистрибьюторами устранилась, рынок был поделен по территориальному принципу и составу покупателей и поддерживались цены на торгах, утверждает ведомство.

Если вина компании подтвердится, ей грозит административный штраф.