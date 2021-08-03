Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:41Заразились
на 03.08В России 6 334 195+22 010В мире 198 925 064+587 221
Борьба13:30Мужчины, Финал  Россия АрменияПодробнееСпортивная гимнастика12:30Мужчины, Финал  Япония Сербия РоссияПодробнее

Сочинец ответит перед судом за гибель иностранки во время сплава

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Житель Сочи, организовавший сплав по горной реке Мзымта, во время которого погибла иностранная туристка, предстанет перед судом.

"Прокуратура Адлерского района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщает прокуратура Краснодарского края во вторник.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель, являясь владельцем рафта, оказывал группе туристов услуги по сплаву по реке Мзымта. При этом организатор не провел достаточную теоретическую, практическую подготовку и инструктаж, не проверил безопасность маршрута, не убедился в том, что ожидается благоприятная погода.

7 мая мужчина вместе с туристами сплавлялся по реке в условиях сильного течения. Во время сплава рафт столкнулся с камнями и опрокинулся, в результате находившаяся на нем иностранка упала в воду и утонула, уточняет прокуратура.

Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения по существу.

Санкция за указанное преступление предусматривает до 6 лет лишения свободы.

По информации источника "Интерфакса", во время сплава на рафте по Мзымте погибла туристка из Китая.

Сочи Краснодарский край

Новости
Пандемия коронавируса

Смольный впервые за 2 месяца опубликовал подробные данные о ситуации с COVID

Смольный впервые за 2 месяца опубликовал подробные данные о ситуации с COVID

Суд оштрафовал ФБК на полмиллиона рублей

Водохранилища Крыма вновь пополнились за счет июльских дождей

Водохранилища Крыма вновь пополнились за счет июльских дождей

Минстрой предложил крупным девелоперам сообща ввозить мигрантов

Эксперты еще больше снизили прогнозы сбора пшеницы в РФ из-за гибели озимых

Эксперты еще больше снизили прогнозы сбора пшеницы в РФ из-за гибели озимых
Дипломатическое противостояние

Эстонский дипломат в Москве объявлен персоной нон грата

Пандемия коронавируса

Почти все госпитализированные с коронавирусом в РФ не были привиты

В России выявили минимальные с конца июня 22 тысячи случаев COVID-19

В России выявили минимальные с конца июня 22 тысячи случаев COVID-19

На участке Транссиба в Амурской области ограничили движение поездов

Коломойского заподозрили в хищении сырья у "Татнефти" на 10 млрд руб.

Коломойского заподозрили в хищении сырья у "Татнефти" на 10 млрд руб.
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');