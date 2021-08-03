Сочинец ответит перед судом за гибель иностранки во время сплава

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Житель Сочи, организовавший сплав по горной реке Мзымта, во время которого погибла иностранная туристка, предстанет перед судом.

"Прокуратура Адлерского района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщает прокуратура Краснодарского края во вторник.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель, являясь владельцем рафта, оказывал группе туристов услуги по сплаву по реке Мзымта. При этом организатор не провел достаточную теоретическую, практическую подготовку и инструктаж, не проверил безопасность маршрута, не убедился в том, что ожидается благоприятная погода.

7 мая мужчина вместе с туристами сплавлялся по реке в условиях сильного течения. Во время сплава рафт столкнулся с камнями и опрокинулся, в результате находившаяся на нем иностранка упала в воду и утонула, уточняет прокуратура.

Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения по существу.

Санкция за указанное преступление предусматривает до 6 лет лишения свободы.

По информации источника "Интерфакса", во время сплава на рафте по Мзымте погибла туристка из Китая.