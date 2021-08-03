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В Ленобласти задержали пытавшихся попасть в Эстонию марокканцев и кубинцев с ребенком

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Кингисеппский городской суд Ленинградской области привлек к административной ответственности двоих подданных Марокко и двоих граждан Кубы за нахождение в пограничной зоне без разрешения, сообщает во вторник пресс-служба судов региона; согласно материалам суда, иностранцы пытались попасть из РФ в Эстонию.

Правонарушители, в отношении которых составлены административные протоколы по ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ (нарушение правил въезда (прохода), временного пребывания, передвижения в пограничной зоне), обязаны заплатить штрафы по 500 рублей каждый.

Также суд вынес решение об их принудительном выдворении за пределы РФ. Это решение будет исполнено после окончания действия моратория на выдворение иностранцев из России, который установлен пока до 30 сентября. До этого времени правонарушители будут находиться в центре временного содержания иностранных граждан, следует из сообщения.

Согласно материалам суда, 27 июля двое подданных Марокко находились в пределах пограничной зоны в деревне Карлово Кингисеппского района без разрешающих документов. Как было установлено, иностранцы собирались в обход пунктов пропуска пересечь государственную границу РФ и Эстонии, где планировали просить политического убежища. Спустя два дня там же были замечены трое граждан Кубы: мужчина, женщина и ее 12-летний сын. Кубинцы также не имели пропусков, позволяющих находиться в пограничной зоне РФ.

Уточняется, что Кингисеппский суд не привлекал к ответственности ребенка кубинки. Мальчик помещен в центр для содержания иностранных граждан вместе с матерью.

Ленинградская область Марокко Куба Эстония

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