Курский экс-полицейский получил исправительные работы за хулиганство

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Промышленный райсуд Курска вынес приговор бывшему сотруднику полиции по делу о хулиганстве с применением травматического пистолета, сообщает СУ СКР по региону.

Суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде исправительных работ сроком на 1,5 года с удержанием ежемесячно 10% заработка в доход государства.

Установлено, что летом 2019 года нетрезвый обвиняемый разозлился на детей, попавших мячом в его машину. ВОон направил травматический пистолет в живот 11-летнему мальчику, а затем выстрелил в воздух.

Против него были возбуждены дела по ч.1 ст.213 (хулиганство, с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

В ходе предварительного следствия мужчина дал признательные показания и полностью признал свою вину, возместил причиненный моральный ущерб.

Производство по ч.1 ст.119 УК РФ было прекращено в связи с истечением сроков давности.