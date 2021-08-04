В Якутии пьяный шкипер теплохода протаранил пришвартованную баржу
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Доследственная проверка проводится после столкновении теплохода с несамоходной баржей в Якутии. Об этом сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Предварительно установлено, что на входе в затон поселка Жатай капитан теплохода "СК-2040" столкнулся с пришвартованной несамоходной баржой МП-2599.
Капитан судна был пьян.
Оба судна принадлежат ПАО "Ленское объединенное речное пароходство". В результате столкновения у теплохода поврежден левый борт по длине грузовой палубы, говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет, ущерб устанавливается.