На 4-летнюю девочку на Урале упала часть контейнерной площадки

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Маленькая девочка пострадала при падении металлической стенки на контейнерной площадке в свердловской деревне Марийские Карши, проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"По предварительным данным, на девочку 2017 года рождения возле дома в деревне Марийские Карши Ачитского района упала металлическая стенка конструкции контейнерной площадки. Девочка госпитализирована в детскую городскую клиническую больницу Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 3 августа. По данным прокуратуры, у ребенка, предварительно, – открытая черепно-мозговая травма и перелом лобной кости.