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В Петербурге водитель маршрутки отказался везти инвалида с ДЦП

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Петербурга проверит ситуацию с водителем маршрутки, который отказывался везти пассажира с ДЦП, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского надзорного ведомства.

"Прокуратура Красногвардейского района Петербурга (...) проверит соблюдение социальных прав инвалида в деятельности перевозчика. Вопрос о принятии мер реагирования будет решен после завершения проверочных мероприятий", - сообщили в ведомстве.

Комитет по транспорту северной столицы также разбирается в обстоятельствах конфликта. "Мы считаем недопустимым подобное поведение по отношению к пассажирам, особенно в отношении социально-незащищенных групп населения. От имени транспортного комплекса Санкт-Петербурга приносим извинения пассажиру Ивану Бакаидову", - заявили в комитете.

Накануне имеющий инвалидность программист Бакаидов поделился на своей странице в "Вконтакте" историей о конфликте с водителем маршрутки в Петербурге. По его словам, изначально мужчина отказывался его везти, затем двинулся в путь, но на ближайшем светофоре стал настаивать, чтобы Бакаидов вышел. Поездка продолжилась после того, как за Бакаидова вступился один из пассажиров, однако, по словам программиста, "водитель постоянно оборачивался", а затем "жаловался товарищам".

4 августа Бакаидов сообщил в соцсети, что ему написали из городского комитета по транспорту, извинились перед ним и сказали, что водитель был уволен. "На следующую неделю назначили встречу с директором для личных извинений и обсуждения сотрудничества", - добавил петербуржец.

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