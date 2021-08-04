Жителя Башкирии отправили в психлечебницу за двойное убийство из ревности

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Башкирии отправил на принудительное лечение жителя Балтачевского района, убившего брата и тещу и пытавшегося убить еще двоих человек, сообщила объединенная пресс-служба судов республики в среду.

Эксперт пришел к выводу, что мужчина страдает психическим расстройством, поэтому не может осознавать "фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", говорится в сообщении. В связи с этим Верховный суд Башкирии освободил его от уголовной ответственности, направив на принудительное лечение в психбольницу.

Установлено, что 34-летний мужчина в июле 2020 года распивал алкоголь вместе со своим братом, сожительницей, ее матерью и соседкой. В ходе застолья он приревновал сожительницу к брату и ударил ее по лицу. Женщины вызвали полицию. Приехавший участковый взял у них объяснения и уехал вместе с дебоширом, доставив его до соседней деревни.

Однако тот вернулся в дом и нанес множественные ранения ножом брату и сожительнице на почве ревности, матери сожительницы и соседке - за то, что они вызвали полицию. Брат и мать сожительницы скончались на месте, а жизни других были спасены благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, отметила пресс-служба.