Два человека погибли в результате ДТП в Иркутской области

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль столкнулся с поездом в Иркутской области, погибли два человека, еще один пострадал, сообщает ГУ МВД по региону.

Авария произошла в ночь на четверг в городе Вихоревка. "Тойота Чайзер", переезжая нерегулируемый железнодорожный переезд, столкнулась с тепловозом.

"От полученных травм скончались на месте 30-летняя девушка и 36-летний мужчина - пассажиры автомобиля. Водитель госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится сообщении.

По данным полиции, сидевший за рулем мужчина никогда не имел водительского удостоверения, а в 2020 году дважды привлекался к ответственности за управление транспортом без него. В январе 2021 года за езду в нетрезвом виде ему судом назначалось наказание в виде ареста на 10 суток.