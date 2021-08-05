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Нальчик решил привлечь 150 млн рублей для финансирования дефицита бюджета

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Администрация Нальчика назначила на 13 августа аукцион на право заключения контракта на предоставление городу возобновляемой кредитной линии с лимитом 150 млн рублей. По данным системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер", цена контракта не должна превышать 29,762 млн рублей (ставка - 8,5% годовых).

Кредитная линия привлекается сроком на 852 дня для финансирования дефицита городского бюджета.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 12 августа.

В июле власти Нальчика объявили аукцион на привлечение возобновлямой кредитной линии с лимитом 150 млн рублей. Однако эти торги были отменены, причины отмены в аукционной документации не указывались. Тогда начальная цена не должна была превышать 28,011 млн рублей (ставка - 8%) годовых. Кредитную линию планировалось привлечь сроком на 852 дня на те же цели.

Доходы бюджета Нальчика на 2021 год составляют 4,674 млрд рублей, расходы - 4,874 млрд рублей, дефицит - 199,759 млн рублей, или 4% от расходов.

Нальчик

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