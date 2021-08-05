Иркутский дачник выстрелил в соседей из аэрозольного пистолета и попал в 10-месячного ребенка

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Иркутской области в отношении мужчины, который, выстрелив из аэрозольного пистолета в сторону соседского участка, попал в 10-месячного ребенка. Об этом сообщает Следственное управление СКР по региону.

Дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, 27 июля в Иркутске на улице Касьянова между соседями произошел конфликт. В ходе выяснения отношений мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в сторону соседнего участка, где находились люди, в том числе 10-месячный мальчик. В результате выстрела ребенок получил "телесные повреждения в виде ссадин, ушиба мягких тканей левого бедра", - сказано в сообщении.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся необходимые следственные действия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.

Аэрозольные пистолеты используются в целях самообороны. В их баллончиках содержится ирритант (вещество слезоточивого или раздражающего действия), при попадании в противника оно раздражает слизистую глаз, рта и носа, вызывает сильное жжение. Устройство стреляет на дистанцию до 2-5 метров. Ирритант выталкивается взрывом капсюля с пировеществом. От газовых аэрозольные пистолеты отличаются более доступной ценой, более простым управлением, меньшими габаритами и весом, иной конструкцией перцовых патронов. Аэрозольные пистолеты можно купить без оформления специального разрешения и регистрации органами внутренних дел – в отличие от газовых и травматических пистолетов.