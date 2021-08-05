Двое туристов и медведь перепугали друг друга в челябинском нацпарке "Таганай"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Двое посетителей национального парка "Таганай" (Златоуст, Челябинской области) встретили медведя, отправившись самостоятельно по дикой тропе на гору Шабаш. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка в четверг.

По сведениям пресс-службы, в опасную ситуацию попали 49-летняя жительница Кыштыма и ее 62-летний знакомый из Озёрска. Они не захотели идти по маркированным тропам и отправились на гору, где, как они слышали, есть обломки упавшего там когда-то самолета.

"Примерно на середине подъема туристам встретился медведь. Встреча, похоже, стала шоком и для людей, и для косолапого, потому что каждый побежал в свою сторону: люди - вверх по склону, медведь - под гору. Добежав до вершины и отдышавшись, перепуганные туристы позвонили в МЧС и попросили эвакуировать их", - отмечает пресс-служба.

Поскольку как таковой чрезвычайной ситуации не случилось - люди не получили травмы и не заблудились, вызов передали охране нацпарка, и ее инспекторы вывезли испуганных путешественников в центральную усадьбу.

"Если бы пара следовала по маркированным тропам, вероятность встречи с диким животным была бы минимальной. Судя по следам, медведь, с которым люди столкнулись на горе Шабаш, некрупный, возможно, это был годовалый медвежонок, в таком случае где-то рядом вполне могла находиться медведица. И кто знает, как закончилась бы эта встреча" - цитирует пресс-служба заместителя директора по охране нацпарка Павла Юмина.

Всего на Таганае обитает около 25 медведей. За последние несколько лет встреч хозяев тайги с идущими по официальным маршрутам туристами не отмечено. Но медвежьи следы то и дело появляются возле некоторых троп.

Национальный парк "Таганай" образован 5 марта 1991 года на Южном Урале вблизи города Златоуст (Челябинская область), на границе Европы и Азии. Площадь парка 568 кв. км, территория включает в себя таганайский горный массив. Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы: горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса, встречаются вместе животные и растения, характерные для центральной полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана.

В 2020 году в национальном парке побывало 176 525 туристов.