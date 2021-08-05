Полицейский задержан в Петербурге за покушение на торговлю наркотиками

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Оперативный дежурный отдела полиции в Петербурге обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

В июле СК северной столицы возбудил дело по ч.3 ст.30, ч.3 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

4 августа сотрудники службы собственной безопасности регионального главка полиции совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков (УНК) МВД РФ установили причастность к данному преступлению оперативного дежурного одного из отделов полиции Петроградского района, сообщает пресс-служба.

Полицейский задержан, ему предъявлено обвинение. В ведомстве уточняют, что в настоящее время сотрудник отстранен от службы. "Он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством", - подчеркивается в сообщении.

По данным СМИ, задержанный входил в группу наркоторговцев, которые открыли в даркнете несколько магазинов с возможностью распространения наркотиков через тайники-закладки.