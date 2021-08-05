Обыски прошли в главном корпусе "Ростовводоканала" в Ростове-на-Дону

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят обыски и выемку документов в здании "Ростовводоканала" на улице Максима Горького в Ростове-на-Дону, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В организации проходят обыски, изымается документация", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что оперативные действия связаны с возбуждением уголовного дела в отношении одного из руководителей организации, при этом статью УК РФ собеседник агентства не уточнил.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности АО "Ростовводоканал"– распределение воды для питьевых и промышленных нужд. По итогам 2020 года АО получило чистую прибыль в размере 1,291 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее; выручка выросла на 3,6%, до 6,234 млрд рублей.

Как следует из пояснительной записки к годовому отчету предприятия, 74,85% акций принадлежат АО "Евразийский" (Москва), еще 25,15% - департаменту имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону.