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Глава управления общественных связей ФАС повышена до замглавы службы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Руководитель управления общественных связей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Карина Таукенова повышена до заместителя главы ведомства.

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 2 августа и опубликовано в четверг правительством.

Таукенова пришла на работу в ФАС в январе 2021 года. До этого она чуть более года работала заместителем гендиректора - директором по кадровой политике и корпоративным коммуникациям ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", еще ранее, с 2011 по 2019 гг. - начальником отдела связей с общественностью ОАО "Петербургская сбытовая компания". В этот период сбытовую компанию возглавлял Максим Шаскольский, который в ноябре 2020 года возглавил ФАС РФ.

Позиция заместителя руководителя ФАС оставалась вакантной с 23 июля, когда свою должность покинул Алексей Доценко, работавший в ведомстве с 2004 года. В последнее время Доценко курировал в ФАС управление государственной службы, управление по контролю за государственными и муниципальными информсистемами, а также контрольно-финансовое управление.

В ФАС "Интерфаксу" сообщили, что "о курируемых (Таукеновой - ИФ) направлениях будет сообщено дополнительно".

ФАС Карина Таукенова

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