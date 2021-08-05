В ЦИК заявили, что РОС не представил нужное количество подписей кандидатов

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Партия "Российский общенародный союз" (РОС) в минувшую среду с опозданием предоставила пакет документов на регистрацию кандидатов на выборы в сентябре; всего было предоставлено 90 тыс. подписей при необходимом количестве в 200 тыс., заявил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

"Вчера партия РОС представила полный пакет документов на регистрацию кандидатов на выборы в 18:16. Никто не препятствовал, чтобы партия сдавала документы, документы были приняты", - сказал Шевченко журналистам в четверг.

По его словам, партия РОС в общей сложности представила около 90 тыс. подписей кандидатов при необходимом количестве в 200 тыс. подписей. "Ряд подписей они собирали - небольшой процент. Но подавляющее большинство - ксероксы", - сказал член комиссии.

Также Шевченко сообщил, что партия не предоставила в комиссию протокол об итогах сбора подписей, что является нарушением. Кроме того, по словам члена ЦИК РФ, партия РОС представила не все документы по кандидатам для их регистрации на выборы.

Центризбирком России 4 августа в 18:00 приостановил прием документов для регистрации федерального списка кандидатов от политических партий для участия в предстоящих выборах в Госдуму.