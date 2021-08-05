Два старинных храма в Татарстане превратили в коровник и склад зерна

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Спасского района Татарстана по итогам проверки подтвердила информацию о том, что в двух селах республики архитектурные памятники превратили в склады зерна и коровники, по этому поводу вынесены представления. Об этом сообщил журналистам старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев в четверг.

"Информация о нарушениях законодательства подтвердилась. Объекты культурного наследия регионального значения "Церковь Троицкая, 1859 г., 1897 г." в селе Танкеевка и "Церковь св. князя Михаила Тверского, 1761 г., 1892 г. в селе Щербеть использовались с нарушением федерального законодательства об охране объектов культурного наследия", - сказал Галиев.

По его словам, в отношении главы крестьянского (фермерского) хозяйства, организовавшего зернохранилище в храме в селе Танкеевка возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов РФ). Ему грозит штраф в размере от 20 тыс. до 300 тыс. рублей. Материалы в отношении другого татарстанца, устроившего коровник в церкви села Щербеть, направлены в республиканский комитет по охране объектов культурного наследия.

"В адрес руководителей исполкомов Полянского и Краснослободского сельских поселений Спасского района внесены представления с требованием о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности", - добавил Галиев.

Также он сообщил, что работы по консервации объектов начнутся 9 августа, устранение нарушений будет находиться на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в двух селах Татарстана старинные храмы, являющиеся архитектурными памятниками, превратили в склад зерна и коровник. Прокуратура после жалоб граждан и появления информации в соцсетях начала проверку.