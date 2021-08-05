В Минюсте РФ сменился первый заместитель главы министерства

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин своим указом освободил Юрия Любимова от должности первого заместителя министра юстиции РФ.

Тем же указом, размещенным в четверг на официальном портале официальной информации, на эту должность назначен Евгений Забарчук.

Источник на энергорынке сообщил "Интерфаксу", что Любимов переходит в ПАО "РусГидро" на должность члена правления - заместителя гендиректора по правовому управлению и имущественным отношениям.

В "РусГидро" подтвердили, что чиновник получил приглашение на работу в компании.

Любимов работал в Минюсте с 2009 по 2019 годы в должности замминистра. В 2019-2020 годах был замруководителя аппарата правительства РФ, а в 2020 году вернулся в Минюст на должность первого замминистра.

Забарчук был назначен на должность замминистра юстиции в 2000 году. В 2006 году занимал пост заместителя генерального прокурора РФ, работал заместителем руководителя аппарата правительства РФ.

На должность замглавы Минюста назначен в апреле прошлого года.