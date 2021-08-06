Три человека госпитализированы после поножовщины в центре Махачкалы

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Полиция устанавливает личности участников драки с применением ножей в Дагестане, в результате которой пострадали люди, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МВД РФ.

"Молодые люди подрались у центральной площади Махачкалы, возле кафе. В результате инцидента три человека с различными ранениями госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время устанавливаются причины происшествия и личности виновников.