Забравшийся на трансформаторную будку подросток погиб в Иркутской области

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 16-летнего подростка от удара током в Иркутской области, сообщает управление СКР по региону.

По версии следствия, 4 августа трое подростков на неохраняемой территории бывшего совхоза в поселке Харик собирали лом черного и цветного металла. Один из молодых людей залез на крышу трансформаторной будки и схватил свисающие со столба алюминиевые электрические провода, в результате чего получил удар током 10кВт. От полученных травм он скончался на месте.

"В настоящее время следователи СКР выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе следствия будут допрошены сотрудники энергосбыта, должностные лица администрации муниципального образования, ответственные за содержание указанной территории", - сообщает СК.

Дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).