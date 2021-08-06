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Суд оставил в силе приговор за убийство менеджера уфимского производства авиадвигателей

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Организатор и исполнители заказного убийства заместителя коммерческого директора Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО) Юрия Яшина, осужденные к длительным срокам лишения свободы, не смогли обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии в пятницу.

"Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел апелляционные жалобы осужденных и их защитников, а также апелляционное представление прокурора по уголовному делу в отношении коммерческого директора УМПО и четверых уфимцев, осужденных за разбойное нападение и убийство Юрия Яшина. Апелляционным определением обвинительный приговор Верховного суда РБ от 17 марта оставлен без изменения, апелляционные жалобы и апелляционное представление прокурора – без удовлетворения", - говорится в сообщении.

17 марта ВС Башкирии назначил организатору преступления наказание в виде 16 лет лишения свободы, исполнителям – от 13 до 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее суд присяжных признал фигурантов уголовного дела виновными по пунктам "ж, з" части 2 статьи 105 (убийство организованной группой по найму), пунктам "а, в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).

Установлено, что в мае 2018 года коммерческий директор УМПО решил убить своего заместителя, считая, что тот владеет компрометирующими сведениями против него и может передать их в правоохранительные органы. За 10 млн рублей он договорился с 35-летним жителем Уфы об убийстве Яшина, а также похищении у него документов и мобильного телефона. Исполнитель привлек к совершению преступления троих знакомых.

20 июля 2018 на Яшина напали на подземной парковке его дома. Тело обнаружили на следующий день под городским мостом. Похищенные у Яшина документы и телефон один из обвиняемых ночью передал неустановленному лицу.

На суде подельники не признали вину в совершении преступлений.

Башкирия УМПО

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