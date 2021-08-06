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Пропавшие ночью пловцы на матрасах подняли на ноги тульских полицейских и спасателей

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сотрудникам полиции и спасателям в Тульской области пришлось всю ночь искать троих молодых людей, решивших проплыть по реке на надувных матрасах. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу начальник пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев.

Накануне вечером в дежурную часть отделения полиции "Арсеньевское" сообщили о том, что "в деревне Большие Голубочки без вести пропали 21-летний юноша и двое подростков 17 и 18 лет".

Как выяснилось, компания местных жителей отдыхала на берегу реки Ока. Около шести часов вечера трое из них решили на надувных матрасах доплыть до Белёва. Отплывшие на матрасах на связь долгое время не выходили, поэтому оставшиеся на берегу решили обратиться за помощью в полицию, рассказал Ярцев.

На поиски пропавших был поднят личный состав региональной полиции и городов Белёв и Арсеньево, привлекались сотрудники МЧС, информация была направлена волонтерам. Прочесывались оба берега, в воздух был поднят квадрокоптер, группа на моторной лодке исследовала акваторию реки.

Рыбаки сообщили полицейским, что видели два проплывающих в сторону Белёва надувных матраса, на которых находились три человека без верхней одежды.

Только в пять утра полицейские обнаружили молодых людей на берегу около деревни Федящево Белёвского района. Мужчины пояснили, что когда сплавлялись по реке, пошел дождь, они замерзли и решили пристать к берегу, после чего укрылись матрасами от непогоды. На связь путешественники не выходили, потому что имевшийся при них мобильный телефон потеряли в воде. Всего на матрасах они проплыли около 15 километров.

В настоящее время их здоровью ничто не угрожает. По данному факту проводится проверка.

Тульская область

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