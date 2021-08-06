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На специальные соцвыплаты российским медикам направят еще 46 млрд рублей

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделяет дополнительно 46 млрд рублей на специальные выплаты медикам, оказывающим помощь больным коронавирусом.

"Сейчас по всей стране продолжается борьба с коронавирусом, врачи и медсестры трудятся в непростых условиях, помогают заболевшим в "красных зонах", больницах и поликлиниках. Правительство будет и далее их поддерживать, направим свыше 46 млрд рублей на специальные социальные выплаты медицинским работникам", - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Кроме того, он сообщил, что дополнительные средства выделяются на обеспечение льготников лекарственными препаратами и медицинскими изделиями и на обеспечение детей с ограничениями по здоровью лечебным питанием.

"Размер ежемесячной социальной поддержки для них будет увеличен, поэтому дополнительно направим регионам на эти цели почти 1 млрд 700 млн рублей. Важно своевременно довести эти средства до субъектов РФ, чтобы они смогли приобрести необходимые для людей медикаменты", - сказал премьер.

РФ Михаил Мишустин

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