Роскомнадзор разблокировал сайт с текстами песен Genius

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) снял блокировку с одного из крупнейших сайтов с текстами песен Genius после удаления ресурсом размещенной на его площадке запрещенной информации, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

"Проведенная проверка подтвердила поступившую от владельцев ресурса информацию - противоправные материалы были удалены. В связи с этим блокировка 5 августа была снята", - говорится в сообщении РКН.

Ранее о снятии блокировки сообщили в русскоязычном сообществе Genius во "ВКонтакте". По данным сообщества, с сайта были удалены в том числе тексты песен рэперов Хаски и ЛСП.

Сайт Genius был заблокирован в РФ с 26 июля.

В Роскомнадзора отметили, что в адрес администрации сайта неоднократно направлялись требования удалить запрещенные материалы "с пропагандой экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотическим и суицидальным контентом". Требования РКН направлялись на основании решений суда, Роспотребнадзора и МВД.

В реестр запрещенной информации после того, как администрация сайта своевременно не удалила указанный в требованиях контент, были внесены 30 страниц. "После ограничения доступа к музыкальному порталу администрация Genius.com оперативно удалила запрещенные материалы и проинформировала Роскомнадзор о выполнении законных требований ведомства", - сказали в РКН.

Genius.com - один из крупнейших сайтов с текстами песен и их пользовательскими интерпретациями и аннотациями. Был основан в США в 2009 году.