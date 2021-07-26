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Сайт Genius заблокировали в РФ в связи с неудалением запрещенного контента

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал страницы одного из крупнейших в мире сайтов с текстами песен Genius в связи с отказом его администратора удалить запрещенный в России контент, сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре.

"В настоящий момент администратор сайта не исполнил требование ведомства по удалению запрещенной информации - материалов, содержащих пропаганду экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотического и суицидального контента. В связи с неудалением в законный срок запрещенной информации, доступ к страницам данного сайта, на которых содержался противоправный контент, был ограничен на территории РФ", - заявили в РКН.

В ведомстве уточнили, что "на основании вступивших в законную силу судебных решений, а также многочисленных требований Роспотребнадзора и МВД России, в Единый реестр запрещённой информации внесено 30 страниц сайта genius.com". Там отметили, что РКН "неоднократно направлял требования об удалении в установленный законом срок противоправного контента в адрес провайдера хостинга и администратора сайта, а также через форму обратной связи интернет-сервиса".

"В случае удаления запрещенной информации Роскомнадзор готов в короткие сроки снять ограничения доступа к интернет-сервису", - сообщили в РКН.

Ранее в русскоязычном сообществе сайта во "ВКонтакте" появилось сообщение о блокировке Genius.com в РФ. В универсальном сервисе проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в сети "Интернет" Роскомнадзора указаны 24 пункта как решения судов (последний из них от ноября прошлого года), так и МВД с Роспотребнадзором по ограничению доступа на страницы сайта. В случае, если ресурс использует защищенный протокол https, при блокировке в РФ одной его страницы становится недоступным весь ресурс.

Genius.com - один из крупнейших в мире сайтов с текстами песен и их пользовательскими интерпретациями и аннотациями. Был основан в США в 2009 году.

Genius Роскомнадзор

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