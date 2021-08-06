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Минздрав счел незначительным число отказывающихся от второй дозы вакцины

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Большинство россиян стараются получить обе дозы вакцины от коронавируса, доля тех, кто не приходит для получения второй дозы вакцины крайне незначительна. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"У нас есть статистика, и те, кто не приходят на вторую прививку, это количество в пределах погрешности, это количество крайне незначительное", - сказал Фисенко журналистам.

Ранее в СМИ и соцсетях появлялась информация о том, что граждане отказываются приходить для получения второй дозы вакцины от коронавируса, в частности, связывая это с отменой QR-кодов.

В четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что "в России на сегодня в регионах привито уже 38,9 млн человек, с учетом всех ведомств, только за последнюю неделю количество вакцинированных увеличилось на 4 млн человек". Он также сообщил, что в гражданский оборот на сегодняшний день введено 53 млн доз вакцин от COVID-19.

Минздрав РФ коронавирус

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