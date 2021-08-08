Депутата горсовета Мелеуза обвинили в избиении человека до смерти

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили дело по факту избиения до смерти мужчины в башкирском городе Мелеузе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СУ СКР в воскресенье.

"Органами СК России по республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал представитель ведомства.

Преступление совершено ночью 5 августа.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник "Интерфакса" сообщил, что фигурант уголовного дела является депутатом городского совета Мелеуза от партии КПРФ.