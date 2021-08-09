Белгородку оправдали по обвинению в убийстве парализованного мужа

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Белгородский областной суд вынес оправдательный приговор жительнице Белгорода, обвиненной в убийстве парализованного мужа, сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-служба суда.

Приговор вынесен на основании вердикта присяжных, которые 6 августа единодушно оправдали 59-летнюю жительница Белгорода.

Как сообщалось в пресс-релизе регионального СУ СКР, подсудимая состояла в браке с 1980-х годов и более 20 лет ухаживала за мужем, который перенес инсульт и был парализован на левую половину тела.

По версии следствия, женщина, работая медсестрой, постоянно ухаживала за ним, так как он не мог самостоятельно передвигаться и есть. В СК отметили, что муж стал раздражительным и вымещал свою злость на супруге, и та, по данным следствия, задушила его в ноябре 2019 года

Местную жительницу обвинили в убийстве человека, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, однако коллегия присяжных оправдала ее за отсутствием события преступления.